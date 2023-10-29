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الأحد 29 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على مسجلى خطر سرقا طالبين بالإكراه في الجيزة

أرشيفية
أرشيفية
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القى رجال مباحث الجيزة القبض مسجلى خطر سرقا طالبين تحت تهديد السلاح.

تعود البداية عندما تم ضبط (شخصين- لهما معلومات جنائية) لقيامهما بإستيقاف طالبين كرهاً عنهما وتهديدهما بسلاح أبيض "سنجة " وإحداث إصابة أحدهما والإستيلاء على هاتفه المحمول ومبلغ مالى ، كما إستوليا على الدراجة الهوائية من الثانى ولاذا بالهرب وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة ، وضبط بحوزتهما الدراجة الهوائية المستولى عليها والسلاح الأبيض المستخدم والهاتف المحمول والمبلغ المالى المستولى عليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق

الإجراءات القانونية اتخاذ الإجراءات القانونية الهاتف المحمول سرقوا طالبين القبض على مسجلي خطر القبض على مسجل النيابة العامة
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