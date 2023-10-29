القبض على مسجلى خطر سرقا طالبين بالإكراه في الجيزة

القى رجال مباحث الجيزة القبض مسجلى خطر سرقا طالبين تحت تهديد السلاح.

تعود البداية عندما تم ضبط (شخصين- لهما معلومات جنائية) لقيامهما بإستيقاف طالبين كرهاً عنهما وتهديدهما بسلاح أبيض "سنجة " وإحداث إصابة أحدهما والإستيلاء على هاتفه المحمول ومبلغ مالى ، كما إستوليا على الدراجة الهوائية من الثانى ولاذا بالهرب وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة ، وضبط بحوزتهما الدراجة الهوائية المستولى عليها والسلاح الأبيض المستخدم والهاتف المحمول والمبلغ المالى المستولى عليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق