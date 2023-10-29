أسعار الدواجن اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023

الأحد 29/أكتوبر/2023 - 10:05 ص

ارتفعت اسعار الدواجن، في المزارع والاسواق، خلال تعاملات اليوم الاحد، 29 اكتوبر 2023، وزادت أسعار الدواجن البيضاء بنحو 3 جنيهات تقريبا، وسجلت الاسعار 68 جنيها للكيلو في المزارع لتصل إلى المستهلك ما بين 75 و78جنيهًا للكيلو.

واستقر سعر الدواجن الساسو ليسجل 98 جنيها للكيلو، ليصل إلى المواطن بنحو 105 و110 جنيهات، كما استقرت اسعار الدواجن البلدي حر عند 105 جنيهات للكيلو.

وسجلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء نحو 60 جنيها للكيلو، وتراوح سعر البانيه اليوم بين 160 و170 جنيها للكيلو الواحد، وسجلت أسعار الدواجن الرزي 95 جنيها للكيلو.

اما اسعار البيض، فقد سجل سعر طبق البيض الأبيض 115 جنيهًا ليصل إلى المستهلك بنحو 125 جنيهًا، في المجمعات الاستهلاكية والعربيات المتنقلة التابعة لوزارة الزراعة، وسجل سعر البيض الأحمر فيصل إلى المستهلك بنحو 135 و138 جنيهًا للطبق ، ووصل سعر البيض البلدي إلى 135 جنيهًا للطبق ليصل إلى المستهلك متراوحًا بين 140 و145 جنيهًا للطبق.

وبلغ سعر كتكوت ابيض أهالي نحو 23 جنيه، وسعر كتكوت ابيض شركات نحو 26 جنيه، وسعر كتكوت ساسو 21 جنيه، وسعر كتكوت بلدي 11 جنيه، وسعر كتكوت زري 15 جنيها.

وارتفعت أسعار الأعلاف وسجل سعر علف الدواجن 22700 جنيه للطن، وسجلت الذرة 800 جنيه، والصويا 2000 جنيه.