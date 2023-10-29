الرئيس الكوبي يدين القصف الوحشي الإسرائيلي على غزة

أدان الرئيس الكوبي، ميجيل دياز كانيل، بأشد العبارات القصف الوحشي الذي ينفذه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وقتل أهله وتدمير منازلهم ومستشفياتهم وبناهم التحتية المدنية، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية.

وشدد دياز كانيل في كلمة متلفزة نشرتها الرئاسة الكوبية، اليوم الأحد، على أنه لا شيء يمكن أن يبرر ما تفعله قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، ولا شيء يمكن أن يبرر الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها.

ولفت الرئيس الكوبي إلى أن استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد اقتراح يدعو ببساطة إلى هدنة إنسانية في غزة؛ من أجل السماح بوصول المساعدات ليس مفاجئًا، لأن واشنطن أدت تاريخيًا دور الشريك للهمجية الصهيونية من خلال عرقلة عمل مجلس الأمن على نحو مُتكرر فيما يتعلق بفلسطين.

وقال دياز كانيل إنّ كل لحظة تقاعس وسلبية ستكلف المزيد من الأرواح البريئة؛ ولذلك يجب علينا التحرك على الفور والمساهمة بالجهود الدولية الرامية إلى إنهاء هذه الوحشية، فالتاريخ لن يغفر للا مبالين، ولن نكون منهم