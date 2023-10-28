ميقاتي: الحكومة أعدت خطة طوارئ لاحتواء تداعيات العدوان الإسرائيلي على الجنوب اللبناني

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أن الحكومة أعدت خطة طوارئ لاحتواء تداعيات، ما يمكن أن يحدث نتيجة العدوان الإسرائيلي على الجنوب اللبناني والعدوان المستمر على الأشقاء الفلسطينيين.

وأشار ميقاتي - خلال لقائه اليوم بمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، على هامش جلسة المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى - إلى أن الحكومة تقوم بالاتصالات والمساعي والجهود الدبلوماسية والسياسية عربيا ودوليا لوقف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان وغزة.

من جانبه، أبدى المفتي دريان حرصه على دعم ومؤازرة الحكومة في عملها الوطني الجامع، رغم العقبات والتحديات التي تعانيها بسبب ما يمر به لبنان من أزمات متلاحقة، مثمنا الجهود والمساعي والاتصالات التي يقوم بها الرئيس ميقاتي في هذا الصدد.

وأعرب دريان عن أمله في أن تنجح الضغوط التي تمارس على اسرائيل في وقف الجرائم والعقاب الجماعي على غزة والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للأراضي اللبنانية.