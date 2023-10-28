قبيل "أسبوع القاهرة السادس للمياه" .. سويلم يلتقي وزير مياه ناميبيا

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى كارل هيرمان جوستاف وزير الزراعة والمياه والأراضي بدولة ناميبيا.

خلال اللقاء أكد سويلم استمرار الجهود التى تبذلها مصر خلال رئاستها للأمكاو لتوطيد وحدة القارة الإفريقية وتجسيد مصالح جميع الدول الأعضاء في الأمكاو من خلال تفعيل برنامج عمل الأمكاو للسنوات الثلاث المقبلة ، وصياغة "رؤية إفريقيا للمياه" لما بعد عام ٢٠٢٥ بالشكل الذى يحقق أجندة إفريقيا ٢٠٦٣ (إفريقيا التي نريدها) ، مشيرا لأهمية تعزيز دور مختلف الدول فى الامكاو.

وشدد على أهمية عرض قضايا المياه في أفريقيا أمام العالم وتبني رسائل متكاملة تعكس قضايا القارة الأفريقية خلال كافة المحافل الدولية ، وتوحيد الرؤى الافريقية خلال فعاليات المنتدى العالمى العاشر للمياه بإندونيسيا فى عام ٢٠٢٤ .

وأشار سويلم إلى حرص مصر على تعزيز التعاون مع دولة ناميبيا ، حيث يجرى حاليا وضع اللمسات النهائية لمسودة بروتوكول التعاون بين مصر وناميبيا فى مجال الموارد المائية .

ووجه دعوة للجانب الناميبى للمشاركة فى المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه AWARe والتى تخدم قضايا المياه والمناخ بالقارة الافريقية .