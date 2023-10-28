ads
الأحد 29 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

قبيل "أسبوع القاهرة السادس للمياه" .. سويلم يلتقي وزير مياه ناميبيا

وزير الموارد المائية
وزير الموارد المائية والري ونظيره الناميبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى كارل هيرمان جوستاف وزير الزراعة والمياه والأراضي بدولة ناميبيا.

خلال اللقاء أكد سويلم استمرار الجهود التى تبذلها مصر خلال رئاستها للأمكاو لتوطيد وحدة القارة الإفريقية وتجسيد مصالح جميع الدول الأعضاء في الأمكاو من خلال تفعيل برنامج عمل الأمكاو للسنوات الثلاث المقبلة ، وصياغة "رؤية إفريقيا للمياه" لما بعد عام ٢٠٢٥ بالشكل الذى يحقق أجندة إفريقيا ٢٠٦٣ (إفريقيا التي نريدها) ، مشيرا لأهمية تعزيز دور مختلف الدول فى الامكاو.

وشدد على أهمية عرض قضايا المياه في أفريقيا أمام العالم وتبني رسائل متكاملة تعكس قضايا القارة الأفريقية خلال كافة المحافل الدولية ، وتوحيد الرؤى الافريقية خلال فعاليات المنتدى العالمى العاشر للمياه بإندونيسيا فى عام ٢٠٢٤ .

وأشار سويلم إلى حرص مصر على تعزيز التعاون مع دولة ناميبيا ، حيث يجرى حاليا وضع اللمسات النهائية لمسودة بروتوكول التعاون بين مصر وناميبيا فى مجال الموارد المائية .

ووجه دعوة للجانب الناميبى للمشاركة فى المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه  AWARe والتى تخدم قضايا المياه والمناخ بالقارة الافريقية .

FB_IMG_1698517628009
FB_IMG_1698517628009
أسبوع القاهرة السادس للمياه الأستاذ الدكتور هانى سويلم الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى القارة الأفريقية المحافل الدولية قضايا المياه وزير الموارد المائية والري فعاليات قطاع المياه
ads