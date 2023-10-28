انطلاق أعمال اجتماع وزاء تجارة مجموعة الدول الصناعية السبع في اليابان

انطلقت أعمال اجتماع وزراء تجارة مجموعة الدول الصناعية السبع اليوم السبت، بمدينة أوساكا، غربي اليابان ويستمر لمدة يومين.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن.إتش.كيه." أن الاجتماع يبحث كيفية التعامل مع "الإكراه الاقتصادي"، الذي يستغل وضع ضغط على الشركاء التجاريين من خلال تقييد التجارة أو زيادة التعريفات الجمركية.

وأكدت وزيرة الخارجية اليابانية - خلال الاجتماع - أن "الإكراه الاقتصادي" يعد أكبر قضية تواجه النظام التجاري متعدد الأطراف، وأنه ينبغي التطرق إلى مثل تلك التحديات الاستراتيجية من خلال المجتمع الدولي في إطار شراكة.

وأشار وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، ياسوتوشي نيشيموران، إلى أن الدول الأعضاء في مجموعة السبعة؛ ترغب في إظهار سعيهم إلى تعميق العلاقات مع الدول التي تتشارك معهم في القيم الأساسية مثل عدم استغلال التبعات الاقتصادية كسلاح.

وتخطط اليابان التعبير عن قلقها إزاء تعليق الصين الواردات المتعلقة بمنتجات المأكولات البحرية اليابانية، في أعقاب إطلاق المياه المعالجة والمخففة من محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية في المحيط.