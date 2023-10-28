على بدرخان لـ"البوابة نيوز": أتمنى أكون فى غزة وألقى نفس المصير

علق المخرج الكبير على بدرخان على الأحداث التى تمر بها غزة، من قبل العدوان الإسرائيلي المجرم، بالمجازر الإنسانية وإبادة لشعب كامل.

وتابع فى حواره لـ "البوابة نيوز" أتمنى أن أكون معهم فى غزة، أدافع عنها وألقى نفس المصير، ولست أنا وحدى ولكن هذا حال ملايين الشعب المصرى، لأن فلسطين قضية العرب جميعاً.

واختتم "ما يحدث هو إجرام بمعنى الكلمه ممن يدعون التحضر، وأين حقوق الإنسان جراء الجرائم التى ترتكب فى حق صاحب الحق والأرض، والعدوان على الأطفال والنساء وقصف المدراس والمستشفيات ومحاولات الإبادة البشرية لمواطنين عزل".

يذكر أن الكيان الإسرائيلي المجرم يمارس كل جرائم الإنسانية، ويتم قصف المدنيين الفلسطينيين، والعزل والأطفال والنساء والمستشفيات، وحالياً يتم إبادة قطاع غزة من الإقتحام البرى والبحرى والجوى على قطاع غزة من قبل جنود الاحتلال المجرم.