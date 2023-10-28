برينتفورد يوقف صحوة تشيلسي في الدوري الإنجليزي بثنائية

تلقى فريق تشيلسي، اليوم السبت، هزيمة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز من برينتفورد بثنائية دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة العاشرة من البريميرليج.

وأوقف برينتفورد صحوة البلوز في الدوري الإنجليزي بعد سلسلة من النتائج السلبية، بعدما كان لا يعرف طعم الخسارة في آخر 3 مباريات بالبطولة، بالفوز في اثنتين والتعادل في أخرى.

وكان الشوط الأول من اللقاء، انتهى بلا أهداف، بعدما فشلت محاولات لاعبي الفريقين في هز الشباك، والتي كانت أبرزها كرة نوني مادويكي لاعب الفريق اللندني، التي اصطدمت في العارضة في الدقيقة 10.

سجل ثنائية الضيوف، إيثان بينوك في الدقيقة 58، وبرايان مبيمو في الدقيقة 90+6، لتنتهي المباراة بخسارة تشيلسي بهدفين دون مقابل.

وبتلك النتيجة، قفز برينتفورد للمركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 نقطة، متخطيًا تشيلسي الذي أصبح في المركز الحادي عشر وفي رصيده 12 نقطة.