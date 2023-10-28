انطلاق الملتقى الدولي السنوي للصناعة 2023.. مصر تتجه للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات.. والسيسي: الدولة جاهزة لتأهيل 100 مدرسة تعليم فني سنويًا

انطلقت اليوم السبت، النسخة الثانية من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة 2023، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمركز المنارة للمؤتمرات وللمعارض الدولية، بمشاركة المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ».

تستعرض «ابدأ» جهودها في دعم وتطوير قطاعات الصناعة المختلفة على مدار عام كامل منذ انطلاقها في 29 أكتوبر 2022، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لشباب البرنامج الرئاسي بربط مبادرة «حياة كريمة» بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشري، بما يضمن استدامة المبادرة، بالإضافة إلى دعم وتعميق الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وجذب فرص استثمارية جديدة لقطاع الصناعة، وذلك بالعمل من خلال 3 محاور أساسية وهم محور المشروعات الكبرى، ومحور دعم الصناعة، ومحور التدريب والبحث والتطوير.

يعد الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، من أكبر الفعاليات التي ينظمها اتحاد الصناعات المصرية، والذي تستمر فعالياته على مدار 3 أيام خلال الفترة من 28 وحتى 30 أكتوبر، بحضور مجموعة كبيرة من المستثمرين ورجال الأعمال، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الإقليمية والدولية، بهدف تسليط الضوء على جهود الدولة المصرية في دعم وتطوير الصناعة المحلية، وتنمية القطاع الصناعي، فضلًا عن الاستثمار في العنصر البشري وبناء الإنسان، لخلق فرص جديدة للنمو وتحقيق التنمية الاقتصادية للوصول لأهداف التنمية المستدامة

يُذكر أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية في إبريل 2022، وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تعميق الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة في مصر، كما تُعد المبادرة ذراعًا اقتصاديًا لمبادرة «حياة كريمة» وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.

افتتاح مدارس التعليم الفني

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح عدد من مدارس التعليم الفني بعد تطويرها بشكل كامل عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ومن هذه المدارس، مدرسة «ابدأ الوطنية للعلوم التقنية في بدر والمتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي»، حيث شهدت التطوير الكامل والدراسة تكون باللغة الإنجليزية واللغة الألمانية لغة ثانية، وتضم 12 فصلا بكثافة طلابية 25 طالبا فقط.

كما افتتح الرئيس السيسي، مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية في دمياط المتخصصة في مجالي الخدمات اللوجستية وصيانة وإصلاح السفن، واستمع إلى شرح تفصيلي من مدير المدرسة عن موقع المدرسة ودورها والتطوير الشامل الذي تم في المدرسة وكيفية دعم صناعة السفن، حيث تم تطوير المدرسة بالكامل بداية من الورش والفصول وتجهيز 3 ورش جديدة لإعداد وتأهيل الطلاب بشكل كامل.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة جاهزة لتأهيل 100 مدرسة تعليم فني سنويًا في إطار تطوير الصناعة، متابعا: «المهندس السويدي كان بيتكلم أننا محتاجين ألف مدرسة.. مستعدين لأي تأهيل مدراس فنية ويعاد تخصيصها وموجود بالفعل وعندنا آلاف المدارس والدور اللي بتقوم به مش مفيد في الواقع»، مضيفًا مستعدون لتخصيص ونعيد تأهيل أى مدارس بالشكل اللى يحقق الهدف والغرض من تطوير الصناعة.

وتابع الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح المعرض والمتلقي الدولي السنوي للصناعة، أن الدولة تهتم بدعم وتطوير الصناعة لتغطية احتياجات السوق، متابعا: «هناك اهتمام بدعم وتطوير الصناعة وقولت الكلام ده السنة اللى فاتت.. الهدف الأكبر لتغطية احتياجات السوق المصري».

كما أكد الرئيس السيسي، لأصحاب المصانع على الاستعداد الكامل لتوفير أى دعم تحتاج إليه هذه المصانع من أجل زيادة الإنتاج والتوسع في العمل والإنتاج.

وقال السيسي، لصاحب مصنع بمحافظة البحيرة يختص بتصدير الخضراوات والفواكه والمحاصيل الزراعية: «لو عاوز تعمل محطة أو اتنين أو تلاتة.. مستعدين نساعد معاك.. في الأماكن اللى أنت عاوزها.. بدل 25 ألفا أو 40 ألف طن.. عاوزين 100 و200 ألف طن.. وإحنا معاك ومستعدين لأى دعم».

وأضاف السيسي، لصاحب شركة صناعة طبية متخصصة في صناعة السرنجات: «لو فيه فرصة للسرنجات ذاتية التدمير.. مستعدين نساعدك في جزء من اللى بيتعمل أو كله.. مستعدين نساعدك ونديك حوافز وامتيازات وكده»، كما تحدث الرئيس مع صاحب مصنع متخصص في إنتاج سوست السيارات: «أي دعم انتوا عاوزينه من أجل النجاح وزيادة الإنتاج والتصدير إحنا جاهزين، وممكن نوسع المجال فيما يخص قطع غيار السيارات».

وأضاف الرئيس السيسي: «وبالمناسبة نحقق صادرات 35 مليار دولار، مستلزمات الإنتاج اللى فيهم كام بالدولار، لو مستلزمات الإنتاج 30 مليار دولار، يبقي العائد من كل اللى بنعمله ده 5 ملايين دولار، دول كلهم أو نسبة كبيرة منهم تتعمل داخل مصر، وده ممكن اللى تعمله الشركات الصغيرة، تلبية السوق المصري من كل شيء مش بس في الصناعة، المكون المحلي بتزيد بشكل مستمر»

وتابع: «صناعة السيارات من زمان أوي من الستينيات وقبل كده، المكون المحلي قد إيه، تجد اللى المصنعين بيعملوا نفس الحاجة، نسبة المكون المحلي بتكون 45 – 50%، الاقي الشركة دي زي دي زي دي، 25 % بس يتكلموا مثلا بـ 20 % من شركة تانية، مش كلكم زي بعض، الإكسسوارات أو التنجيد بتاعهاأو الصاج حاجات أخري تدخل في صناعة السيارات».

وأكمل الرئيس السيسي: «دور اتحاد الصناعة ووزارة التجارة والصناعة، أنت بتقولي 45 % أو 50 % بس هي حاجة واحدة، نفس المكون طب والباقي، ده مهم مستعد أعمل المنشأة المدنية مهما كانت التكلفة علشان أخلي رجال الصناعة يركزوا في المعدات علشان يحصل نقلة كبيرة في المسار اللى بنتكلم فيه».