ads
السبت 28 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس الأركان النيجيري يحذر من مخططات افشال انتخابات نوفمبر القادم بجنوب البلاد

الجيش النيجيري
الجيش النيجيري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حذر رئيس هيئة أركان الجيش النيجيري الجنرال كريستوفر موسى من توجيه ضربة ساحقة للعناصر الاثارية فى نيجيريا اذا اقدمت على تنفيذ تهديداتها بإفشال الانتخابات المحلية المزمع عقدها فى الولاية الغنية بالنفط فى جنوب نيجيريا فى 11 نوفمبر القادم وهى كل من بايلسا وايمو وكوجى لاختيار حكام جدد لتلك الولايات. 
وقال الجنرال موسى - في تصريح له اليوم - إن تهديدات تلك العناصر ستقابل بكل الحسم وبالنيران ايضا اذا رفعت سلاحها في وجه الدولة النيجيرية او سعت بأى صورة من الصور الى افساد المناخ العام للانتخابات فى الولايات الثلاثة.
و بعث رئيس الاركان النيجيري برسالة طمأنة للنيجيريين من سكان الولايات الثلاثة مؤكدا لهم قيام القوات المسلحة وقوات الأمن النيجيرية باتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بالحفاظ على الأمن العام وكفالة اجواء انتخابية هادئة يمارس فيها النيجيريون حقوقهم الديمقراطية بكل مأمونية وطمأنينة. 

نيجيريا الجيش النيجيري
ads