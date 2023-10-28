رئيس الأركان النيجيري يحذر من مخططات افشال انتخابات نوفمبر القادم بجنوب البلاد

السبت 28/أكتوبر/2023 - 02:23 م

حذر رئيس هيئة أركان الجيش النيجيري الجنرال كريستوفر موسى من توجيه ضربة ساحقة للعناصر الاثارية فى نيجيريا اذا اقدمت على تنفيذ تهديداتها بإفشال الانتخابات المحلية المزمع عقدها فى الولاية الغنية بالنفط فى جنوب نيجيريا فى 11 نوفمبر القادم وهى كل من بايلسا وايمو وكوجى لاختيار حكام جدد لتلك الولايات.

وقال الجنرال موسى - في تصريح له اليوم - إن تهديدات تلك العناصر ستقابل بكل الحسم وبالنيران ايضا اذا رفعت سلاحها في وجه الدولة النيجيرية او سعت بأى صورة من الصور الى افساد المناخ العام للانتخابات فى الولايات الثلاثة.

و بعث رئيس الاركان النيجيري برسالة طمأنة للنيجيريين من سكان الولايات الثلاثة مؤكدا لهم قيام القوات المسلحة وقوات الأمن النيجيرية باتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بالحفاظ على الأمن العام وكفالة اجواء انتخابية هادئة يمارس فيها النيجيريون حقوقهم الديمقراطية بكل مأمونية وطمأنينة.