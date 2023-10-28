مشروع الابتكار الزراعي بالمنيا : ٨٠٠ مزارع فى ٣٢ مدرسة حقلية

نظمت مديرية الزراعة بالمنيا، اليوم السبت حفل تكريم ٣٣ سيدة من سيدات أعمال المشروعات الزراعية المبتكرة وذلك تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وضمن مشروع الابتكار الزراعي والممول من الوكالة الألمانية GIZ بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في إطار التعاون المشترك بين مديرية الزراعة بالمنيا ومؤسسة رؤية حياة للتنمية.



جاء بحضور الدكتور عمر صفوت يوسف وكيل وزارة الزراعة والمهندس محمد خلف فهمي مدير عام الشئون الزراعية بالمديرية ، وممثلي مشروع الابتكار الزراعي وممثلي مؤسسة رؤية حياة بالمنيا .



قال الدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة، إن سيدات أعمال المشروعات تقدمن بـ ٢٧ فكرة مبتكرة حصلت منها ٢٠ فكرة على منح مادية مقدمة من إدارة المشروع منها (مشروع تصنيع الخبز والمكرونة من دقيق محصول الكينوا - انتاج المربى والعصائر والزيوت من محصول التين الشوكي - تجفيف البيض وفصله واستخدام البودر فى الحلويات والمخبوزات- تصنيع الكمبوست من المخلفات الزراعية لرفع خصوبة التربة).



وأضاف وكيل الوزارة أن المشروع يعمل من خلال عدة مكونات أهمها البناء المؤسسي في نطاق ١٠ جمعيات أهلية ، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفنى من خلال ٣٢ مدرسة حقلية يستفيد منها ٨٠٠ مزارع وسيدة في مجالات محاصيل البصل والثوم والنباتات الطبية والعطرية ، إلى جانب تدريب ١٥٠ سيدة فى مجال ريادة الأعمال ، وتوزيع ٨ منح للجمعيات الشريكة تفيد معاملات ما بعد الحصاد للنباتات الطبية والعطرية.

