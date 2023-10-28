السيسي: حادثتي طابا ونويبع تثبتان أن التصعيد في غزة له آثار على المنطقة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن حادثي طابا ونويبع دليل على أن التصعيد في قطاع غزة له آثار على المنطقة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بافتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في دورته الثانية، اليوم السبت: "مصر دولة ذات سيادة، ويجب احترام مكانتها وسيادتها، والكلام ده لا تباهي ولا تماهي، مصر دولة قوية جدا ولا تُمس".

وأكد الرئيس، أن الدولة المصرية حريصة على تخفيف حدة الأزمة من خلال إطلاق سراح الرهائن والأسرى في غزة.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر الفيديو كونفرانس، اليوم السبت، افتتاح عدد من مدارس التعليم الفني، خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة.

ويركز الملتقي والمعرض الدولى السنوي للصناعة في دورته الثانية على تطوير الصناعة المحلية، من خلال التنمية البشرية وبناء الإنسان ضمن استراتيجية الدولة المصرية.كما يعد الملتقى من أكبر الفعاليات التي ينظمها اتحاد الصناعات المصرية، والمعرض يهدف إلى دعم المبادرات الدولية التشاركية بين الكيانات الصناعية على المستويات الإقليمية والإفريقية والعربية والدولية، لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويضم مستثمرين ومؤسسات اقتصادية متعددة، والاستشاريين المتخصصين في مختلف القطاعات الصناعية.