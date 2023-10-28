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السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الرئيس السيسي: مستعدون لتوفر 100 مدرسة فنية سنويا وإعادة تأهيلها

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه توجد آلاف المدارس الفنية، لكن دورها لا يتناسب مع سوق العمل،  مضيفًا:"مستعدون لتوفر 100 مدرسة سنويًا وإعادة تأهيلها، مثل مدرسة بدر في برج العرب، أو مدرسة دمياط".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، في دورته الثانية، اليوم السبت:"مستعدون نعيد تأهيلهم بالشكل الذي يحقق الهدف المطلوب منها". وكان المهندس محمد السويدي، رئيس الاتحاد العام للصناعات المصرية، قد ناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنشاء 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية كل عام؛ لدعم التعليم الفني وتطوير الصناعة في السوق المصرية. مثل مدرسة بدر في برج العرب، أو مدرسة دمياط".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، في دورته الثانية، اليوم السبت:"مستعدون نعيد تأهيلهم بالشكل الذي يحقق الهدف المطلوب منها". 

https://www.youtube.com/live/S_bKda9dklc?si=3Gv0X_WkMfiC1tX0

الرئيس عبدالفتاح السيس المعرض الدولي السنوي للصناعة التعليم الفنى دعم التعليم الفنى
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