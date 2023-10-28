ads
السبت 28 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"اتحاد الصناعات" يناشد الرئيس السيسي لإنشاء 100 مدرسة تكنولوجية كل عام

المهندس محمد السويدي
المهندس محمد السويدي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ناشد المهندس محمد السويدي، رئيس الاتحاد العام للصناعات المصرية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنشاء 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية كل عام؛ لدعم التعليم الفني وتطوير الصناعة في السوق المصرية.

وأضاف السويدي، خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في دورته الثانية، اليوم السبت، أنه تم تنفيذ أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية للتعليم الفني العام الماضي، وأنتجت كفاءات عالية، تم الاستفادة بها في المصانع المصرية.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، بحضور رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.

المهندس محمد السويدي مدرسة تكنولوجيا تطبيقية المعرض الدولي السنوي للصناعة
ads