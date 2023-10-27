وزير الشباب يُهنئ علي الزيني ومروة عبد العال لتأهلهما لدورة الألعاب البارالمبية باريس

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اتصالاً هاتفياً منذ قليل مع ثنائي المنتخب المصري للتجديف البارالمبي علي الزيني ومروة عبد العال، لتهنئتهما بالتأهل لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، وذلك بعد تتويجهما بالميدالية الذهبية لمنافسات التجديف المختلط فئة PR3Mix2x في البطولة الأفريقية للتجديف، والتي استضافتها تونس خلال الفترة من (٢٣-٢٦) أكتوبر الجاري.

وقدم الوزير التهنئة للزوجي المختلط في التجديف علي هذا الإنجاز، مشيراً إلى أنها المرة الأولى التي يشارك بها منتخب التجديف ضمن البعثات البارالمبية المصرية، وهذا يُحسب للجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، والاتحاد المصري للتجديف برئاسة الدكتور عمرو النوري.

وأعرب اللاعب علي الزيني واللاعبه مروة عبد العال عن سعادتهما البالغة للاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية للرياضة والرياضيين، وحرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي التواصل الدائم والمتابعة المستمرة لكافة الرياضيين في كافة مشاركاتهم الدولية، والذي له بالغ الأثر في تحقيق هذه الإنجازات المتواصلة للرياضة المصرية.