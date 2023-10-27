مبعوثة أممية: هناك تقدم محرز في اتفاق سلام 2019 في جمهورية إفريقيا الوسطى

قالت الممثلة الخاص للأمم المتحدة، فالنتين روجوابيزا، بإنه تم إحراز تقدم في اتفاق السلام لعام 2019 في جمهورية إفريقيا الوسطى، ومازال دعم المجتمع الدولي أمر حيوي.

وذكرت روجوابيزا، التي ترأس أيضًا بعثة الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى أن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى تواصل دعم جهود الحكومة لتحقيق اللامركزية في عملية السلام مع الجماعات المسلحة، بما في ذلك المبادرات الأخيرة لتوسيع وجود الدولة في المناطق التي استقرت من خلال مساعدة البعثة.

وقالت: " إن قوة والتزام الشركاء الماليين الدوليين والجهات الفاعلة في مجال التنمية في هذا الصدد لا تزال أساسية من أجل البناء على المكاسب الأمنية التي تم تحقيقها بثمن باهظ، سواء كان ذلك من خلال الاستثمارات أو برامج الاستقرار التي تهدف إلى توفير الخدمات الأساسية، أو من خلال تدابير الكفاف الاجتماعية والاقتصادية الدائمة للسكان".

ورحبت روجوابيزا أيضًا بالتزام الرئيس فوستين توديرا المتجدد بتسريع تنفيذ اتفاق السلام، كما عبر عنه في تصريحاته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي.

وفي الوقت نفسه، أشارت إلى أن الوضع الأمني لا يزال ​​متقلبا في مناطق معينة خارج العاصمة بانجي، وخاصة في المناطق الحدودية.

وتعمل البعثة المتكاملة على تعزيز عملياتها في مقاطعتي كوتو العليا وفاكانجا لتوفير حماية أفضل للمدنيين وردع التهديدات التي تشكلها الجماعات المسلحة.

وفي منطقة مبومو العليا، قامت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أيضًا بتسهيل أول انتشار مشترك لها مع قوات الدفاع الوطني في منطقة كانت غائبة عنها سابقًا، وذلك في أعقاب تصاعد الاشتباكات بين المجموعة المسلحة لاتحاد الوطنيين الكونغوليين وميليشيا جديدة تسمى أزاندي آني كبي جبي.