بحضور 35 ناديا.. نجاح عمومية اتحاد الطائرة "صور"

اعتمدت الجمعية العمومية العادية للاتحاد المصري للكرة الطائرة الميزانية والحساب الختامي بالإضافة لجدول الاعمال للجمعية العمومية.

كما اشاد أعضاء الجمعية العمومية بإنجازات المجلس والبطولات التي حققتها المنتخبات الوطنية، كما تم عرض تقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية وتم الموافقة على القوائم المالية.

وحرص مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة على الوقوف دقيقة حداد على ارواح شهداء غزة على هامش انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الطائرة التى انعقدت عقب ظهر اليوم بالقاعة الرئيسية رقم (١) باللجنة الأولمبية بحضور ٣٥ ناديا وهيئة.



وترأس إجتماع الجمعية العمومية المهنس ياسر قمر رئيس الاتحاد وفي حضور جميع أعضاء المجلس.



حضر أحمد اسعد وأحمد عبدالعليم مندوبي اللجنة الأولمبية بالإضافة لمي صبري مندوبة وزارة الشباب والرياضة.

ورحب المهندس ياسر قمر بجميع المندوبين وأكد أن مجلس إدارة الاتحاد يرحب بكافة الاقتراحات ومستعد للرد على اى استفسار مشيرًا الى أن النجاح الكبير لمجلس الإدارة لم يأتي من فراغ ولكنه نتيحة دعم القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الداعم الأول للرياضة المصرية وكذلك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية مؤكدًا ان مجلس الطائرة يسابق الزمن لمواصلة الإنجازات التى تحققت خلال آخر الموسمين الماضيين بالاضافة لتجهيز المنتخب الوطني الأول الذى نجح في التأهل لدورة الألعاب الأولمبية بعد غياب طويل.



واكد عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد ان مجلس إدارة الاتحاد يعمل ليل نهار لتنمية الموارد وهناك العديد من الخطط التى نسعى لتنفيذها من أجل زيادة موارد الاتحاد خلال المرحلة المقبلة.

مشيرًا الى ان الاتحاد مع اى اقتراح يقدم من قبل الجمعية العمومية من أجل إنعاش خزينة الأندية والاتحاد.

وكشف مخلوف أن إقتراح الجمعية العمومية إنشاء لجنة لتنمية الموارد امر محمود ونتمنى ان يكون ذلك بداية لزيادة الموارد.

ووجه حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد خلال كلمته الافتتاحيه للجمعية العمومية الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأكد ان الجميع يقف خلف السيد رئيس الجمهورية ويدعمه في كافة قراراته لحماية أمن الوطن والدفاع عن الاخوة في غزة

كما وجه عابد الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزيرالشباب والرياضة وكذلك للمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية وجميع أعضاء الجمعية العمومية مؤكدًا ان دعم الجمعية العمومية سر نجاح مجلس إدارة الاتحاد.