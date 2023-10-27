محافظ جنوب سيناء ووزير الأوقاف يكرمان المتميزين في الأداء الوظيفي

الجمعة 27/أكتوبر/2023 - 02:58 م

كرم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، المتميزين في الأداء الوظيفي من العاملين بمديرية الأوقاف بالمحافظة وهم: الشيخ محمد علي محمد الشاذلي، والشيخ محمد حمزة محمد عبد الوهاب، وعزة محمود عزمي فرغل. بحضور الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية.

كما سلم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء شهادات ضمان الجودة والاعتماد من الفئة أ لأربعة مساجد بجنوب سيناء هي:

1. مسجد الصحابة - شرم الشيخ.

2. مسجد المصطفى - شرم الشيخ.

3. مسجد الروضة - الطور.

4. مسجد الهدى - دهب.

كما وزع وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء طنان مواد غذائية وطن من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية، جاء ذلك اليوم الجمعة، على هامش افتتاح مجمع مسجد الصديق الإسلامي أحدث تحفة معمارية بمدينة نويبع وأكبر مسجد بها، وجرى نقل شعائر صلاة الجمعة منه على الهواء مباشرة؛ وذلك في إطار الاحتفالات باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيد.

كما صدق المحافظ على مبلغ 10 ألاف جنيه مكافاه للقائمين على أعمال مسجد الصديق بمدينة نويبع كما صدق على صرف 1000 بون مواد غذائية توزع على الٱسر الاولى بالرعاية.

ويقع مجمع مسجد الصديق الإسلامي” بمدينة نويبع على الطريق الدولي الرابط بين نويبع وطابا وتبلغ المساحة الكلية للمسجد 5000 متر مربع. وجرى تخصيص قطعة الأرض من أملاك الدولة بالمجان لصالح وزارة الأوقاف لإقامة المسجد وملحقاته. وتبلغ مساحة المسجد 900 متر مربع، وباقي المساحة عبارة عن زراعات وأعمال اللاندسكيب، ويضم دار تحفيظ قرآن ومركز ضيافة.

ويخدم نحو 10 آلاف مواطن من أهالي نويبع. وتبلغ التكلفة الإجمالية نحو 21 مليون جنيه مناصفة بين الوزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء. كما يضم المسجد 4 مآذن، وقبة كبيرة ويحيط بها مجموعة من القباب الصغيرة.

ويعد التصميم المعماري الخاص بالمسجد تحفة معمارية تمزج بين الحاضر والماضي. نفذته الهيئة العربية للتصنيع.

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