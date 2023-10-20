الدوري الافريقي.. كيبو يسجل هدف التعادل لفريق سيمبا في مرمى الأهلي

أحرز فريق سيمبا التنزاني هدف التعادل في مرمى الأهلي باللقاء الذي يجمعهما حاليا في ذهاب ربع نهائي بطولة الدوري الأفريقي.

سجل هدف سيمبا اللاعب كيبو دينيس في الدقيقة 53 من المباراة.

كان الأهلي تقدم بهدف في الشوط الأول عن طريق اللاعب المغربي رضا سليم في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بعد تمريره رائعة من محمود كهربا.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة سيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي الدوري الأفريقي.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - كريم الدبيس

خط الوسط: اليو ديانج - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: رضا سليم - بيرسي تاو - محمود كهربا.

وجاء تشكيل سيمبا التنزاني فى الدوري الإفريقي كالتالي:

علي خاتورو، فابريس نجوما، زونكيزا، كابومبي، محمد محمد، كالتوس شاما، مزاميرو ياسن، جونيور مالون، هينوك إينونجا، كيبو دينيس، لويس ميكيسوني.