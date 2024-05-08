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الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

مستشار النمسا يدعو إلى تسوية سلمية للحرب بأوكرانيا وللصراع في الشرق الأوسط

كارل نيهمر
كارل نيهمر
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دعا المستشار النمساوي كارل نيهمر المجتمع الدولي الى الضغط لأجل التوصل لتسوية سلمية للحرب في أوكرانيا وللصراع في الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال احتفال الحكومة النمساوية اليوم الاربعاء، بذكرى التحرر من الاشتراكية القومية " النازية " ونهاية الحرب العالمية الثانية وهو ما يعرف بيوم أوروبا بمشاركة نائب المستشار فيرنر كوغلر وعدد من أعضاء الحكومة وقيادات الاحزاب.

وأشار المستشار النمساوي الى أن الحرب الروسية في أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط يتطلب وقفة دولية حاسمة. مطالبا المجتمع الدولي - في هذه الذكرى - بعدم نسيان الأخطاء التاريخية والدفاع عن الديمقراطية بكل قوة.

النمسا تسوية سلمية للحرب أوكرانيا الشرق الأوسط