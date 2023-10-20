برلمانية تناشد الدول العربية بالتعاون مع مصر لاتخاذ موقف واحد لوقف الحصار الإسرائيلي

وصفت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب، أن ما يحدث في غزة مأساة كبرى ومذبحة للفلسطينين على يد الصهاينة المجرمين ومع ذلك الولايات المتحدة تدعم إسرائيل وتساندها في أفعالها الإجرامية بل حركت حاملة الطائرات إلى شرق المتوسط لتخويف المنطقة بأكملها والهدف ليس حماية إسرائيل التى تملك الأسلحة المتطورة والصواريخ العابرة الدقيقة بل أن الهدف أكبر من ذلك وواضح أن الهدف هى مصر والإصرار على إزاحة الفلسطينيين من أرضهم إلى سيناء وتوطينهم ونقل أرض المعركة إلى سيناء.

وقالت "الجزار": إننى وبالنيابة عن الشعب المصرى وبحكم الدستور والقانون أصرح لقواتنا المسلحة بحماية الفلسطينيين ووقف القصف الإسرائيلي لغزة بالوسائل والطرق التي تراها قواتنا المسلحة فى صالح الفلسطينيين والمصريين وإجبار المجرم الصهيونى من وصول المساعدات الي الفلسطينيين المحاصرين في غزة بأي طريقة وكيفما تري قواتنا المسلحة.

وأضافت النائبة سميرة الجزار من هذا المنبر اتوجه بالنداء للممكلة السعودية والإمارات العربية وقطر وكل الدول العربية بالتعاون مع مصر لاتخاذ موقف واحد قوي يوقف الحصار الإسرائيلي لغزة وأيضا لحل القضية الفلسطينية على أساس الدولتين خاصة أن صرخات الأطفال والأمهات فى غزة سمعها العالم كله فأين ضمير الشعوب بعد أن باع الحكام ضمائرهم.

وأكد أن مصر لن نترك تضحيات الفلسطينيين تمر دون جدوي وستكون ثمن لحل القضية للنهاية ولن يكون هناك شرق أوسط كبير ومصر قادرة بقياداتها وقواتها المسلحة وشعبها مواجهة الموت فى أى وقت.

وقالت: إن من شباب مصر طلبوا منى توصيل صوتهم للسماح لهم بفتح الحدود لمساعدة أهلنا فى غزة ومواجهة أى اعتداء على مصر، منوهة أن الصراع الدائر الآن ليس على أساس دينى وإسرائيل مسئولة أمام المجتمع الدولى لحماية الفلسطينيين المدنيين فى غزة وفتح ممر آمن فى داخل أراضى فلسطين المحتلة الى تل أبيب مثلا لأن حكومة نيتنياهو اليمينية المتطرفة مسؤولة أمام القانون الدولى لرعاية الفلسطينيين كلهم وليس تهجيرهم.