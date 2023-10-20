فيديو.. "زوروا إسنا" يحصد جائزة منظمة السياحة العالمية للترويج

شهد الاجتماع الخامس والعشرين للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية المنعقد في أوزبكستان، الإعلان عن أفضل فيديو ترويجي للقصص المرئية وقدرته في تسليط الضوء على السياحة كقوة من أجل الخير من خلال نسخة 2023 من مسابقة الفيديو السياحي التابعة لمنظمة السياحة العالمية.

ودُعيت الدول الأعضاء من جميع المناطق إلى تقديم مقاطع الفيديو الخاصة بها للنظر فيها، حيث تقوم لجنة تحكيم مكونة من كبار المتخصصين في وسائل الإعلام بالحكم عليها بناءً على مدى نجاحها في توصيل التأثير الإيجابي للسياحة، وتم تقسيم المسابقة إلى فئتين: أولها السياحة وعقد العمل: وخلال تلك الفئة، تم الحكم على الفيديوهات المشاركة بناءً على مدى إظهارها لكيفية تقدم قطاع السياحة لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 من خلال الإشارة إلى واحد أو أكثر من الأهداف العالمية السبعة عشر.

ثم الفئة الثانية: "قصص استثنائية للسياحة المستدامة"، وهنا، طُلب من الدول الأعضاء تقديم أمثلة رائعة توضح الوجه الإنساني للسياحة وتوضح الأثر الاجتماعي الإيجابي الذي يمكن أن يحققه القطاع للمجتمعات والأفراد.

وتم الإعلان عن الفائزين في عام 2023 هم:

الفئة الأولى عقد من العمل:

أفريقيا: غامبيا- مرحبا بكم في غامبيا

الأمريكتين: بنما - بنما تعيش من أجل المزيد

آسيا والمحيط الهادئ: الفلبين - أبطال السياحة في بالاوان

أوروبا: جورجيا - ستوماري

الشرق الأوسط: عمان - تجربة عمان

والفئة الثانية قصص استثنائية، وفاز بها:

أفريقيا: كينيا - كينيا السحرية

الأمريكتين: بنما - بنما تعيش من أجل المزيد

آسيا والمحيط الهادئ: الفلبين - بطل السياحة في مدينة زامبوانجا

أوروبا: سويسرا - رحلتي إلى Swisstainable - إيفانو كونزلي

الشرق الأوسط: مصر "زوروا إسنا" visit esna





