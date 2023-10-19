الاحتلال الإسرائيلي يقصف كنيسة تاريخية في غزة

قصف القوات الاحتلال منذ قليل الكنيسة التاريخية “برفيريوس”، وهى كنيسة تابعة للروم الأرثوذكس في قطاع غزة، مما أدى إلى تدمير قاعة الاجتماعات التي كان يلجأ إليها حوالي العشرات من أهالي غزة مسيحيين ومسلمين.



وتشير التقارير المبدئية حول تلك الغرة الغاشمة إلى استشهاد طفل على الأقل، وإصابة عدة أشخاص، ولا يزال الكثير منهم تحت الأنقاض.



