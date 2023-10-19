الخميس 19 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الاحتلال الإسرائيلي يقصف كنيسة تاريخية في غزة

المتضررين من القصف
المتضررين من القصف
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قصف القوات الاحتلال منذ قليل الكنيسة التاريخية “برفيريوس”، وهى كنيسة تابعة للروم الأرثوذكس في  قطاع غزة، مما أدى إلى تدمير قاعة الاجتماعات التي كان يلجأ إليها حوالي العشرات من أهالي غزة مسيحيين ومسلمين.

وتشير التقارير المبدئية حول تلك الغرة الغاشمة إلى استشهاد طفل على الأقل، وإصابة عدة أشخاص، ولا يزال الكثير منهم تحت الأنقاض.

 

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الاحتلال الإسرائيلي القوات الصهيونية روم الأرثوذكس غزة كنيسة برفيريوس
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