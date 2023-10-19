مطران نقادة والقوص يطالب البابا تواضروس بمسيرة شعبية لدعم الفلسطينيين

طالب الأنبا بيمن مطران نقادة والقوص قداسة البابا تواضروس الثاني بطريرك الكنيسة القبطية الإرثوذكسية، بالموافقة على مسيرة وحشد جماهيري لمساندة أهالي غزة وفلسطين بما يمرون بهم من اعتداء غاشم من قبل القوات الصهيونية.



وجاء ذلك خلال طلب رسمي قدم من قبل المطرانية، وتنشر “البوابة نيوز” نص هذا الطلب:



نظرا للاحداث الجارية التي يمر بها الشعب الفلسطيني الشقيق وقد انعكس ذلك بوضوح على كلمة صاحب القداسة البابا المعظم الانبا تواضروس الثانى في عظته الأسبوعية بخصوص الأوضاع الإنسانية المحزنة وقصف مستشفى الأهلي المعمادانى متحديين كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.



وتأييدا لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسى بخصوص الأحداث الجارية في فلسطين» ورفض فكرة تهجير الأشقاء الفلسطينيين من غزة إلى سيناء.



وايمانًا بدور الكئيسة الايجابى على مر العصور فلذلك نرجو من نيافتكم الاهتمام والتشجيع للخروج في المسيرات والحشد الجماهيرى لأبناء الكئيسة بجميع فناتهم الاباء الكهنة والخدام والشباب والكشافة غدًا الجمعة 20 / 10 /2023م الساعة الواحدة ظهرًا لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق

و مناهضة الاعتداءات الغاشمة على الأبرياء والمدنيين ولذلك توجب علينا أن نقوم بنبذ العنف

والتعبير عن رآينا بطرق سلمية.



و نصلى ان يحل الله بسلامه فى العالم بأسره

راجين من الرب ان يحفظ بلادنا الحبيبة مصر سالمة

بصلواتكم وصلوات أبينا صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم

الأنبا تواضروس الثاني

بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.













