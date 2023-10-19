رئيس البرلمان العربي يشيد بالموقف المصري في دعم القضية الفلسطينية

أشاد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي اليوم /الخميس/، بالموقف القومي المصري وموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحازم بعدم التنازل عن دعم الأخوة الفلسطينيين وتجنيبهم تلك المجازر والإجراءات غير الإنسانية التي تضمنت منع دخول المساعدات خاصة الطبية والإنسانية.

وقال العسومي في لقاء للقناة الأولى على هامش جلسة البرلمان العربي، "إن الموقف المصري موقف عربي أصيل فمصر تعمل في إطار المصلحة العربية، والجهود المصرية واضحة خاصة في رفض الرئيس السيسي نزوح وتهجير الفلسطينيين للأراضي المصرية أو الأردنية" لافتا إلى أن الدولة المصرية قادرة على حماية حدودها أراضيها ومواطنيها.

وأضاف أن الساحة الفلسطينية متسارعة وخطيرة في الوقت ذاته، لذلك عقد البرلمان العربي جلسة طارئة للجنة فلسطين للتأكيد على الثوابت ودعم الفلسطينيين وإبراز الانتهاكات بحقهم والتي كان آخرها قصف المستشفى كانتهاك واضح للمواثيق الدولية والإنسانية وهو ما يعد جريمة حرب مكتملة الأركان، لذلك سيظل البرلمان العربي في حالة انعقاد دائم في دعم الفلسطينيين.

وأكد العسومي أن هناك تخاذلا من بعض الدول الكبرى التي تحاول قلب الحقائق، ولكن استهداف الفلسطينيين واضح خاصة الأطفال والسيدات وكبار السن والمدنيين العزل باستخدام الأسلحة الفتاكة التي يجب ألا تستخدم في مثل تلك الظروف.

وأوضح أن بعض الأسلحة المستخدمة وصل مؤخرا كدعم واضح لقوات الاحتلال الإسرائيلي من الدول الكبرى، مشددا على أن هذا الدعم يجر المنطقة لحالة دمار شامل وهو ما يؤثر على السلم العالمي، فمنطقة الشرق الأوسط مهمة وحساسة، لذلك على تلك الدول الكف عن مساعدة ودعم القوات الإسرائيلية والقيام بدورها في تهدئة الأوضاع وحماية المدنيين العزل من تلك المجازر التي يجب أن تكون مدانة بدل أن تكون مدعومة من جانبهم.