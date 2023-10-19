رياض عبد الستار مدافعًا عن غزة: الغرب يده خبيثة وملطخة بالدماء.. وموقف مصر مشرف

أكد النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، تأييده لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الرافض لتهجير الفلسطينيين ونقلهم إلى سيناء بما يؤدى إلى تصفية القضية ونقل الصراع إلى سيناء، مؤكدة رفض تكرر مأساة 1984.

وقال عضو مجلس النواب، إن الجلسة الطارئة لمجلس النواب اليوم الخميس لنظر تداعيات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية بعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينى والتى كان آخرها قصف مستشفى المعمدانى فى غزة، هي جلسة تاريخية، بكل تفاصيلها، وهي تأكيد على الموقف والدوري الذي تتبناه الدولة المصرية في دعم الأشقاء في قطاع غزة.



ووصف ما يحدث في قطاع غزة، بأنه "جريمة حرب" تستوجب المحاسبة والمسائلة الدولية، متعجبًا:" أين القانون الدولي وحقوق الإنسان والأمم المتحدة مما يحدث في غزة، صحوا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من النوم، عليهم أن يستفيقوا لما يحدث".

وطالب رياض عبد الستار، الدول العربية بضرورة أن تتخذ موقفًا أكثر حدة وصرامة في مواجهة المحتل الإسرائيلي، مشددًا على ان ما يشهده قطاع غزة هو عدوان على كل عربي وليس فلسطيني فقط.

وواصل:"من الواضح أن الغرب فجر في خصومته ومواقفه في فلسطين. فرغم الانتهاكات العلنية للمحتل الإسرائيلي ما زال الدعم الغربي لتل أبيب مستمر، لا بد ان يتوقف العالم الغربي وأمريكا عن هذا العبث، ولابد من موقف عربي أكثر قوة وصلابة في مواجهة المواقف الغربية الخبيث ويده الملطخة بالدماء".

وشدد النائب البرلماني على أن المصريون يساندون الشعب الفلسطيني ويرفضون تهجير والمساس بحبة رمل من أرض مصر، كما أنهم يقفون خلف القيادة السياسية، والرئيس عبد الفتاح السيسي.