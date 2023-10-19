جنايات المنصورة تحيل قاتل طفل ديمشلت إلى المفتى

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات المنصورة، اليوم الخميس، إحالة أوراق المتهم بقتل طفل والتخلص منه بإلقائه في الزراعات بنطاق مركز دكرنس محافظة الدقهلية وسرقة توك توك يستقله والمعروفة إعلاميا بقضية "طفل ديمشلت"، إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وتحديد جلسة ١٣ نوفمبر للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار السعودي يوسف الشربينى، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين عيد الله عبد الله مطاوع، محمد منسي عبد الرحمن، والسيد عبده منصور، وأمانة سر محمود السيد محمود والسيد مصطفى في القضية رقم 11919 لسنة 2023 جنايات مركز دكرنس والمقيدة برقم 1390 لسنة 2023 كلي شمال المنصورة.

كان المستشار محمد هاشم، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية قد أحال المتهم "إبراهيم.إ.ا"، وشهرته " ابو نعمة"، 34 عامًا عامل عادي ومقيم قرية ديمشلت مركز دكرنس "محبوسًا" في القضية رقم 11919 لسنة 2023 جنايات مركز دكرنس والمقيدة برقم 1390 لسنة 2023 كلي شمال المنصورة الى محكمة الجنايات المختصة لأنه في يوم 30/4/2023 قتل المجني عليه الطفل "إبراهيم نادر السيد يونس"، من غير سبق إصرار او ترصد بأن قام ضربه على رأسه بأداة "حديده" ثلاث ضربات قاصدًا إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان سرق المنقولات "الدراجة البخارية والهاتف الجوال" المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه بالطريق العام حال استقلال المجني عليك الدراجة البخارية قيادته، وتمكن بتلك الوسيلة اتمام جريمته من الاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات وأحرز وحاز أداة "حديدة" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية بالتنسيق مع ضباط فرع الأمن العام قد تمكنوا من كشف غموض العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 11 عامًا مقيم بقرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس مقتول وملقى بجوار مصرف بالقرب من عزبة كرم التابعة لمركز المنصورة في ابريل الماضي ليتبين قيام عاطل من التخلص منه لسرقة التوك توك الذي كان يستقله ولوجود عطل في التوك توك بعد سرقته تركة وفر هاربًا.

البداية كانت بتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية ، إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ الى مأمور مركز دكرنس بتغيب الطفل "إبراهيم السيد يونس فرج" 11 عامًا، من قرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس منذ خمسة ايام عقب استقلاله توك توك والده للعمل عليه لمساعدة والده في الإنفاق على احتياجات الأسرة ولم يعد إلى الآن.

جرى تشكيل فريق بحث بإشراف العميد محمد الحسيني، رئيس مباحث المديرية، وضباط فرع البحث الجنائي بشرق الدقهلية ورئيس مباحث المركز للفحص والتوصل إلى مكان اختفائه أسباب تغيبه.

وفي وقت لاحق عثر على التوك التوك الخاص به بجوار محطة قطار دكرنس ، وبسؤال الاب أكد أن التوك التوك ملكه وكان في حوزة نجله أثناء العمل عليه لمساعدته فى تكاليف الحياة ، وباستمرار عملية البحث جرى العثور على جثة الطفل المتغيب صباح بأحد المصارف المائية على بعد 8 كيلو مترات من مكان العثور على التوك توك بين (بني عبيد و قرية ميت فارس ) .

جرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة وذلك بعد تعرف أسرته عليه.

ووجه مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث تنسيقًا مع ضباط فرع الأمن العام ومباحث مركز شرطة دكرنس للتوصل الى مرتكب الواقعة.

وتوصلت التحريات الي ان وراء ارتكاب الواقعة شخص يدعى"إبراهيم.إ"، وشهرته " أبو نعمة" عاطل ومقيم بذات القرية.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس من ضبط المتحري عنه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بعد أن رأى الطفل يقود توك توك وطلب توصيله الى إحدى الأماكن النائية وتعدي عليه بالضرب والتخلص منه والقاءه بجوار مروي مائي بسبب كثرة ديونه ورغبته في التحصل على التوك توك وبيعه.

وأضاف المتهم في اعترافاته بمحضر الشرطة، انه بعد التخلص من الطفل فر هاربًا مستقلًا التوك توك الا انه لم يستطع تحريكه بسبب تلف بالكاوتش وتركه بجوار محطة قطار دكرنس.