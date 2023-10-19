الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أمين اتحاد الغرف العربية: فلسطين بوصلة العرب وضرورة استخدام السلاح الاقتصادي لدعمها

خالد حنفي أمين عام
خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف التجارية العربية
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أكد أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، خلال فعاليات أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب والقمة الاقتصادية الاولى للقطاع الخاص العربي،  في عمّان - المملكة الاردنية الهاشمية بمشاركة 14 دولة عربية و5 دول أجنبية.

وألقى رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية الفلسطينية كلمة عبر تقنية "زوم" رسالة تضامن  مع اهالي غزة ورفض العدوان الاسرائيلي واستهداف المدنيين العزّل.

وشدد على أن اتحاد الغرف العربية الممثل الحقيقي للقطاع الخاص العربي حريص على دعم الفلسطينيين والاقتصاد الفلسطيني بشتى الوسائل الممكنة من أجل توفير كافة مقومات البقاء والصمود في أرضهم، خصوصا في ظل الاحتلال الإسرائيلي الذي لم يمتثل يوما إلى الشرعية والقرارات الدولية التي تنصّ على حق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة في أرضه ووطنه.

وأكد أن اتحاد الغرف العربية مستعد للعمل بكل الامكانيات والسبل من اجل رفع مستوى التنسيق والتعاون مع كل من وقف موقفا مشرّفا ورفض ما يتعرّض له المدنيون الأبرياء من قتل وتشريد وتهجير ممنهج ورفع المعاناة والظلم عنهم.

وشدد على أن اتحاد الغرف العربية الممثل للقطاع الخاص العربي لن يقف مكتوف الأيدي تجاه ما يجري بحق ابناء فلسطين وقطاع غزة، وانه لن يتردد في استخدام السلاح الاقتصادي من أجل دعم الأشقاء الفلسطينيين والاقتصاد الفلسطيني.

وختم بالقول أن اتخاذ الغرف العربية الممثل للقطاع الخاص العربي قال كلمته وهذا موقف تاريخي مشرّف، يدل على أن البلدان العربية بوحدتها قادرة على صنع التغيير وفرض حضورها وأهميتها الاستراتيجية تجاه كل من يحاول فرض إرادته وهيمنته عليها بالقوة.

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أزمة غزة الاحتلال الإسرائيلي المملكة الاردنية الهاشمية بمشاركة رئيس اتحاد الغرف التجارية الغرف التجارية والصناعية
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