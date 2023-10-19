مصر والأردن يؤكدان ضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة وحماية المدنيين

جدد الرئيس عبدالفتاح السيسي وعاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، التأكيد على ضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة، وحماية المدنيين ورفع الحصار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأهل هناك.

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقاهرة، اليوم الخميس، جلسة مباحثات مع العاهل الأردني.

وفي السياق، تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي جو بايدن، ركز على الوضع الإنساني في قطاع غزة، حيث تم الاتفاق على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح بشكل مستدام، مع قيام الجهات المعنية في الدولتين بالتنسيق مع المنظمات الأنسانية الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة لتأمين وصول المساعدات.

كما أعرب الرئيس بايدن عن الشكر والتقدير لجهود القيادة المصرية نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.