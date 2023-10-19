الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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ضبط كمية من المخدرات بالإسكندرية ومطروح بأكثر من 4 ملايين جنيه

رصدت الإدارة العامة
رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع #مكافحة_المخدرات
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رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها بنطاق محافظتى (الإسكندرية – مطروح).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، وأمكن ضبطهم على النحو التالى:

▪️ مديرية أمن الإسكندرية 
ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزته (350 طربة لمخدر الحشيش وزنت 35 كيلو جرام).

▪️ مديرية أمن مطروح
ضبط (عاطلين) بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزتهما (21500 قرص مخدر). 

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(4,200,000) مليون جنيه تقريبًا.

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