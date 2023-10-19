ضبط كمية من المخدرات بالإسكندرية ومطروح بأكثر من 4 ملايين جنيه

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها بنطاق محافظتى (الإسكندرية – مطروح).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، وأمكن ضبطهم على النحو التالى:

▪️ مديرية أمن الإسكندرية

ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزته (350 طربة لمخدر الحشيش وزنت 35 كيلو جرام).

▪️ مديرية أمن مطروح

ضبط (عاطلين) بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزتهما (21500 قرص مخدر).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(4,200,000) مليون جنيه تقريبًا.