الخميس 19 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أوسوريو يعقد جلسة مع اللاعبين استعدادا لسموحة

أوسوريو مدرب الزمالك
أوسوريو مدرب الزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ألقى الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية مطولة على اللاعبين خلال مران الفريق، اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب الترسانة للحديث عن الاستعدادات  الأخيرة للقاء سموحة المقبل في مسابقة الدوري الممتاز .

وحرص المدير الفني  الكولومبي على توضيح مهام ودور كل لاعب في الملعب وشرح بعض الجوانب الخططية والفنية لتطبيقها في التقسيمة.

وشدد خوان كارلوس أوسوريو قبل انطلاق التقسيمة الفنية على أهمية تنفيذ كل ما تم شرحه بشكل دقيق .

وشارك حسام عبد المجيد ومحمد طارق ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التقسيمة الفنية .

وكان حسام عبد المجيد ومحمد طارق خاضا تدريبات منفردة أمس بعد عودتهما من صفوف المنتخب الأولمبي عقب خوض وديتي الأردن وأوزباكستان.

وخاض اللاعبان  مران  الزمالك اليوم بصورة كاملة، وشارك الثنائي في التقسيمة الفنية.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم  السبت المقبل  في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ads
خوان كارلوس أوسوريو الزمالك الدوري الممتاز أيمن مصطفى
ads