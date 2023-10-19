الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

القاهرة الأخبارية: القصف في قطاع غزة لم يتوقف دقيقة خلال الساعات الأخيرة الماضية

القصف الاسرائيلي
القصف الاسرائيلي على غزة
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قالت منى عوكل، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، من خان يونس، إن القصف الإسرائيلي الآن يتمركز في منطقة الشجعية وحي الزيتون، وشرق غزة، لافتا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي وجه بضرورة إخلاء المناطق وهي مأهولة بالسكان.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، ان القصف تمركز خلال الساعات الأخيرة في منطقة خان يونس، ورفح الفلسطينية، وكانت في مناطق مأهولة بالسكان الأمر الذي أسفر عن سقوط عدة إصابات.

وتابعت: "الاحتلال الإسرائيلي في رفح وخان يونس، يستهدف المنازل المأهولة بالسكان، دون إنذار سابق، مشيرة إلى أنه تم استهداف 4 أبراج سكنية بغارة واحدة في منطقة الزهراء في قطاع غزة، وتم تسويتها بالأرض بشكل كامل".
وواصلت: "القصف في قطاع غزة لم يتوقف دقيقة خلال الساعات الأخيرة الماضية".

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خان يونس القصف الاسرائيلي منطقة الشجعية وحي الزيتون
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