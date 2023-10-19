"أون تايم سبورت" تحصل على حقوق إذاعة الدوري الأفريقي

حصلت قنوات أون تايم سبورت الرياضية، على حقوق إذاعة مباريات الدورى الأفريقى لكرة القدم والذي يشارك فيه النادي الأهلي.

وأعلنت قنوات أون تايم سبورت عن إبرام إدارة القطاع عقدا تبث بموجبه مباريات بطولة الدوري الإفريقي على شبكة قنوات أون تايم سبورت، والتى تفتتح مساء غد الجمعة بمباراة سيمبا التنزانى والأهلى بدار السلام بتنزانيا.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني في السادسة مساء غد الجمعة في العاصمة دار السلام بذهاب ربع نهائي بطولة الدوري الأفريقي على أن تقام مباراة الإياب في القاهرة يوم الثلاثاء المقبل بحضور 30 ألف متفرج.