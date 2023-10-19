متظاهرون يهود في واشنطن يدعون لوقف إطلاق النار في غزة ويدينون التمويل الأمريكي لإسرائيل

تجمع مئات المتظاهرين بقياد مجموعة الصوت اليهودي من أجل السلام في ناشونال مول في واشنطن العاصمة، للمطالبة بوقف إطلاق النار في الحرب الإسرائيلية على غزة.

وفي فيديو عرضته قناة "يورو نيوز"، حاول المحتجون اقتحام مبنى الكونغرس الأميركي وحثوا المشرعين وإدارة الرئيس جو بايدن على الضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة، التي تتعرض لغارات جوية إسرائيلية منذ بداية عملية "طوفان الأقصى".

وبقمصان سوداء كُتب عليها "اليهود يقولون أوقفوا إطلاق النار الآن" و"ليس باسمنا"، بدأوا بالتصفيق والغناء في القاعة المستديرة لمبنى مكتب كانون هاوس، رافعين لافتات كبيرة كُتب عليها "وقف إطلاق النار" و"فلتعيش غزة".من جانبها، قالت شرطة الكابيتول في بيان على موقع إكس: "لقد حذرنا المتظاهرين من التوقف عن التظاهر وعندما لم يمتثلوا بدأنا في اعتقالهم"، مشيرة إلى أن الاحتجاجات غير مسموح بها داخل المبنى.

وتعتبر منظمة الصوت اليهودي من أجل السلام التي نظمت الاحتجاج منظمة يهودية مناهضة للصهيونية.

وقبل بداية المظاهرة، تجمع مئات الأشخاص في ناشونال مول بالقرب من مبنى الكابيتول لحث إدارة جو بايدن على الدعوة إلى وقف إطلاق النار.