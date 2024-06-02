إصابة 12 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

أصيب 12 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم القاهرة الصحراوي باتجاه الفيوم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.



تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارا من مأمور مركز شرطة طاميه الفيوم يفيد بورود اشارة من شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تفيد تلقيه بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي عند مدخل البوابات ووجود مصابين.



وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة و8 سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إنقلاب سيارة ميكروباص وذلك بسبب السرعه الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانها السيطره على السيارة فإنقلب في نهر الطريق وتسبب في اصابه 12 شخصا، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وذلك لتوقيع الكشف الطبي الازم للمصابين.

وجرى تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب الحادث.