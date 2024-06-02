قصف مدفعي إسرائيلي على أحياء رفح الفلسطينية

الأحد 02/يونيو/2024 - 05:49 م

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في خان يونس، إن المجازر الإسرائيلية مستمرة بحق المواطنين الفلسطينيين، متابعا: "أتحدث إليكم واستمع لأصوات الانفجارات الناجمة عن القصف الإسرائيلي المتواصل والعنيف في المناطق الغربية لرفح الفلسطينية، والناجمة عن الاستهدافات المتكررة من الطائرات الحربية الإسرائيلية التي لا تفارق الأجواء بالإضافة إلى القصف المدفعي المتواصل والذي يطال كل أحياء المدينة".

وأضاف "جبر"، خلال رسالة على الهواء، أن هذه القذائف تتساقط بين الفنية والأخرى بشكل عشوائي باتجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم وتدمر الطرقات والبنية التحتية، كما أن الآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة تواصل تقدمها تجاه المناطق الغربية من رفح الفلسطينية، حيث استقرت في منطقة "تل زعرب" وسط المدينة، وتقدم الآليات العسكرية في محيط بلدية رفح الفلسطينية، والمنطقة الغربية لمسجد العودة.

وأشار إلى أن القصف شمل حيي تل السلطان والسعودي في المنطقة الغربية لرفح الفلسطينية، علما بأن هذه المنطقة مكتظة بخيام النازحين الفلسطينيين لا زالت تتعرض إلى قصف من الزوارق الحربية الإسرائيلية التي تطلق نيرانها وقذائفها تجاه الشريط الساحلي للمدينة.