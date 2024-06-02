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الإثنين 03 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التصريح بدفن جثة شاب دهسته سيارة في النزهة

ارشيفية
ارشيفية
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صرحت جهات التحقيق بالقاهرة،  بدفن جثة شاب لقي مصرعه دهسا بسيارة في النزهة، وذلك عقب ورود تقرير  الصفة التشريحية، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب في الحادث .

كما كلفت النيابة المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بمصرع شاب في  حادث مروري.

وعلى الفور انتقلت قوات الامن إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب مصاب بكسور وكدمات بمناطق متفرقة بالجسد، وتم التحفظ عليها، و تبين إصابة آخر وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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