مهاجم الأهلي ومدافع الزمالك في قائمة منتخب فلسطين بتصفيات مونديال 2026

أعلن التونسي مكرم دبدوب، المدير الفني لمنتخب فلسطين، القائمة التي يخوض بها مواجهتي لبنان وأستراليا، ضمن تصفيات آسيا المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وتواجد وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي للمرة الأولى في قائمة منتخب فلسطين ويأمل اللاعب في تقديم مستوى مميز مع منتخب الفدائي في أول ظهور له وقيادة منتخب بلاده لحسم بطاقة التأهل للمشاركة في كأس العالم 2026.

ويخوض منتخب فلسطين مواجهة لبنان يوم 6 يونيو الجاري، المباراة الثانية ستكون أمام أستراليا يوم 11 يونيو الجاري.

ويحتل المنتخب الفلسطيني المركز الثاني في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم برصيد 7 نقاط في وصافة الترتيب، خلف المنتخب الاسترالي المتصدر بـ 10 نقاط.

وشهدت قائمة منتخب فلسطين، انضمام الثنائي وسام أبو علي مهاجم الأهلي وياسر حمد مدافع نادي الزمالك.

وجاءت قائمة منتخب فلسطين كالتالي: رامي حمادة، براء خروب، مهدي عاصي، ميلاد تيرمانيني، علي ربعي، محمد صالح، كاميلو سالدانا، موسى فيراوي، ياسر حمد، سامر الجندي، محمد خليل، مصعب البطاط، محمد باسم، عميد محاجنة، عميد صوافطة، عدي خروب، تامر صيام، محمود أبو وردة، إسلام البطران، جوناثان زوريلا، محمد درويش، عطاء جابر، وسام أبو علي، مصطفى زيدان، عمر فرج، عدي الدباغ، زيد القنبر.