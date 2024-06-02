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الإثنين 03 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مصر تلتزم بضرورة انسحاب إسرائيل من معبر رفح خلال اجتماع ثلاثي بالقاهرة

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قال مصدر رفيع المستوى أن مصر أكدت خلال اجتماع ثلاثي عقدته مع الولايات المتحدة وإسرائيل بالقاهرة، على ضرورة انسحاب إسرائيل من معبر رفح لضمان استئناف تشغيله بشكل كامل.

ووفقًا للمصدر، تمسك الوفد الأمني المصري بموقفه الثابت بضرورة انسحاب إسرائيل من الجانب الفلسطيني من معبر رفح، مشددًا على أن هذه الخطوة تمثل شرطًا أساسيًا لاستئناف عمل المعبر بشكل كامل.

وأوضح المصدر أن الوفد الأمني المصري أكد على مسئولية إسرائيل الكاملة عن عدم دخول مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مطالبًا بإزالة كافة العقبات التي تعترض دخولها.

كما أكد الوفد على تمسكه بضرورة العمل الفوري لإدخال ما لا يقل عن ٣٥٠ شاحنة مساعدات لقطاع غزة يوميًا، تشمل كافة المواد اللازمة، سواء غذائية أو طبية أو وقودًا، وذلك لضمان تغطية الاحتياجات الأساسية لسكان غزة.

يذكر أن الاجتماع الثلاثي يأتي في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى حل للأزمة الإنسانية في غزة، وتقديم المساعدات اللازمة لضمان سلامة وحياة سكانها.

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