جدل حول سحب ترخيص مدرسة ران الألمانية بالقاهرة بسبب مناهج الشذوذ.. التفاصيل كاملة

حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حول مدرسة ران الألمانية بالقاهرة، وحديث عن سحب تراخيص المدرسة، لاتهامها بالترويج المثلية الجنسية والشذوذ في مناهجها.

جاء في منشورات كتبها أولياء أمور، وأحد أعضاء مجلس النواب، انتهاء التحقيق في اتهام مدرسة ران الألمانية في التجمع الخامس بسحب ترخيص المدرسة، بسبب تدريس المثــلية الجنــسية فى مصر، وأن المحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظرت الدعوى التي تطالب بإلغاء التصريح الصادر لمدرسة ران الألمانية بالتجمع الخامس في القاهرة.

وطالبت الدعوى بإلغاء التصريح الصادر لمدرسة "ران الألمانية"، بسبب المخالفات المنسوبة للمدرسة "لتدريسها مادة المثـ ـلية الجنـ ـسية لطلاب الصف السادس الابتدائي".

وكتب أحد أعضاء مجلس النواب عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، اليوم الأحد: “ربنا كلل مجهوداتنا بالنجاح وتم سحب ترخيص المدرسة الدولية بالقاهرة الألمانية، المتورطة فى تدريس المثلية الجنسية”.

وأضاف: بشكر وزارة التربية والتعليم على تحركها حول مدرسة ران الدولية بالقاهرة.



تخبط في التعليم بسبب مدرسة ران الدولية

وحاولت "البوابة نيوز"، اليوم الأحد، التواصل مع مسؤولي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للتأكد من صحة المعلومات حول سحب ترخيص مدرسة ران الألمانية بالقاهرة، دون جدوى حتى الآن.

كما تواصلت “البوابة نيوز”، مع مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم، رفض ذكر اسمه، ولم يؤكد أو ينفي صحة الإجراء.





منشور غامض من مدرسة ران الألمانية

فيما نشرت مدرسة ران الدولية بالقاهرة، اليوم الأحد، ستوري عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك لمهرجان رياضي للطلاب، تم الأسبوع المنقضي، في إشارة أن الوضع يبقى كما هو عليه.

“التعليم”: نرفض قيام مدرسة على أرض مصر بترويج سلوكيات تخالف قيم المجتمع

بدورها قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في 16 إبريل الماضي، إنه في إطار ما تم تداوله حول قيام إحدى المدارس الدولية بالترويج لسلوكيات مرفوضة وتخالف قيم واخلاقيات في المجتمع المصري، ووجه الوزير الدكتور رضا حجازي بتشكيل لجنة من التعليم الدولي وقيادات الوزارة وإرسالها للمدرسة للوقوف علي الموقف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة على الفور في حال ثبوت المخالفات التي تم تداولها.

وأكدت الوزارة رفضها التام لقيام أي مدرسة على أرض مصر بالترويج أو تدريس مواد دراسية تخالف ثوابت الغريزة الإنسانية والعقائد السماوية والأخلاقيات والقيم التي يقوم عليها المجتمع المصري، مشددة على أن تنشئة أبنائها الطلاب تنشئة سليمة أحد أهم أولوياتها تبذل في إطارها كافة الجهود إيمانا منها بدورها في صناعة أجيال المستقبل التي تحمل على عاتقها أمن وسلامة المجتمع.