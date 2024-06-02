حبس متهم في تصنيع وحيازة مواد مخدرة وفرد خرطوش بالسلام

قررت نيابة السلام اليوم الأحد، حبس متهم ٤ ايام علي ذمة التحقيقات لقيامه بتصنيع المواد المخدرة والإتجار بها وحيازة فرد خرطوش، وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد قيام شخص بحيازة المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات جرى التوصل إلي المتهم .

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه وعثر بداخل الشقة على 40 كيلو جراما لمخدر الحشيش- بندقية آلية- بندقية خرطوش- 2 خزينة وعدد من الطلقات - أدوات وخامات تصنيع المواد المخدرة- ميزان حساس.



وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 2.8 مليون جنيه تقريبًا وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية.