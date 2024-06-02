نور الشربينى تصنع التاريخ فى التربع على عرش الأسكواش

أحتلت البطلة المصرية نور الشربينى لاعبة نادى سبورتينج، المركز الثالث فى قائمة أكثر اللاعبات بقاءًا على قمة التصنيف العالمى للأسكواش، بعد تصدرها للتصنيف للأسبوع الـ 39 على التوالى.

وتخطت نور الشربينى المصنفة الولى عالمياً، الرقم المسجل بأسم الأسترالية ميشيل مارتن التى ظلت على عرش التصنيف لمدة 1767 يوماً على التوالى، لتصبح البطلة المصرية فى المركز الثالث بـ 1768 يوم على التوالى.

وكانت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA، قد أعلنت التصنيف عن شهر مايو الماضى، والتى حافظت فيه نور الشربيني على صدارة تصنيف السيدات للأسبوع الـ39 على التوالي والـ 249 فى تاريخها.

ومن المقرر ان تتربع الملكة "نور الشربينى" على عرش التصنيف العالمى لسيدات الاسكواش الذى سيتم الكشف عنه يوم 9 يونيو القادم، ليكون للاسبوع الـ 40 على التوالى، وتكتب فصل جديد فى تاريخ الاسكواش المصرى.



وجاءت قائمة اللاعبات الاكثر هيمنة على التصنيف العالمى توالياً كالتالى:



1- الماليزية نيكول ديفيد 3,408 يوماً على التوالى.

2- النيوزلندية سوزان ديفوي 3,195 يوماً.

3- المصرية نور الشربينى 1,768 يوماً.

4- الأسترالية ميشيل مارتن 1,767 يوماً.

5- الأسترالية سارة فيتز-جيرالد 1,216 يوماً.

6- الفراشة رنيم الوليلى 669 يوماً.

