الزمالك فى طريقه لضم ثلاثى مغربى

يتابع نادى الزمالك 3 لاعبين مغاربة، يلعبون فى الدورى المحلى، من أجل ضمهم فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حسبما كشفت بعض الصحف المغربية.

وكشفت بعض التقارير المغربية ان الزمالك يستهدف ضم الثلاث لاعبين من اجل تدعيم النقص العددى الموجود فى خط صفوفه.

وكشفت الصحف المغربية أن من بين الثلاثى لاعبى الوداد المغربى عبدالله حميود وأيوب العملود، والذى من المفترض ان ينتهى عقدهم مع النادى بنهاية الموسم الجارى.

بينما سيكون اللاعب الثالث الذى وقع على رادار الزمالك، هو اللاعب محسن بوريكة لاعب فريق المغرب الفاسي، بعد الأداء الذى قدمه مع فريقه خلال الموسم الحالى.

وأكدت التقارير المغربية أن المفاوضات تجرى بين ادارة الزمالك والثلاثى لبحث مسألة ضمهم الى صفوف النادى بداية من الموسم القادم.

