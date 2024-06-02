محافظ شمال سيناء يعلن رفع درجة الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة

أعلن الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم عن رفع درجة الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي وضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الغش واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطالب أو الملاحظ المخالف للتعليمات، واحالة المخالفين للنيابة العامة.

ووجه الشكر لمديرية التربية والتعليم لاتخاذ إجراءات لمنع الغش في الشهادة الإعدادية .

وطالب المحافظ مديرية التربية والتعليم بحصر موقف المدرسين بإدارة رفح التعليمية الذين نقلوا للعمل خارج المحافظة بسبب الاحداث التي شهدتها المحافظة خلال تلك الفترة.

وأشار إلي إطلاق خدمة الواتساب الخاصة بالمحافظ شخصيا لاستقبال شكاوى المواطنين واتخاذ اللازم بشأنها، في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو التواصل مع المواطنين والتعرف على مشاكلهم والعمل على حلها، بجانب تقديم الخدمات للمواطنين الكترونيًا بعد دفع رسوم الخدمة من خلال شركة فوري.