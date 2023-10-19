مندوب فلسطين بالجامعة: المجتمع الدولي الأعور مُخدر بالرواية الإسرائيلية الكاذبة

قال مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك: إن المجتمع الدولي الأعور الأحمق المُخدر بالرواية الإسرائيلية الكاذبة يرى اليوم تهجير قسري لمليون وثلاثمئة ألف إنسان فلسطيني من شمال غزة إلى جنوبها يُجبرون على النزوح إلى أماكن غير آمنة ولا تخضع لأي نوع من الحماية لا بل تقصفهم إسرائيل في رحلة النزوح وفي الأماكن التي هُجروا إليها دون أدنى رحمة أو إنسانية.

وأضاف العكلوك، في تصريح صحفي، هل تتصورون أن مشافي قطاع غزة المحاصر منذ 16 عاما تستطيع أن تتعامل مع 3500 شهيد وأكثر من 10 آلاف مصاب خلال 11 يوماً فقط وذلك تحت وطأة قطع الماء والكهرباء والوقود؟ هل تعلمون بأن الشهداء أصبحوا يوضعوا في ثلاجات الآيس كريم ؟ والأظلم والأشد مرارة هو أن يُوصف هذا الإجرام بحق إسرائيل والإجرام بأنه دفاع عن النفس بينما يُنكر هذا الحق على الشعب الفلسطيني بل يُسمى بالعنف والإرهاب، ما هذه الغفلة العنصرية التمييزية الظلامية التي يعيش فيها العالم.