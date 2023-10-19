دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين في طابور الصباح بمدارس جنوب سيناء

شهدت مدارس جنوب سيناء، صباح اليوم الخميس، في طابور الصباح، الوقوف دقيقةً حدادًا على أرواح من الشعب الفلسطيني، الذين سقطوا خلال الأيام الأخيرة جراء التصعيد الإسرائيلي وقصف قطاع غزة.

ورصدت “البوابة نيوز” وقوف طلاب المجمع التعليم الثانوي الفني، التابع لإدارة طور سيناء التعليمية، ومقره المدرسة الثانوية الفندقية، الذي يضم مدارس (الزراعة الثانوية، والتجارة الثانوية بنين، بجانب المدرسة الفندقية)، خلال طابور الصباح الوقوف دقيقة حدادًا على أرواح الشهداء من الشعب الفلسطيني الشقيق، وقراءة الفاتحة.

كان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جميع المديريات التعليمية بوقوف الطلاب، خلال طابور الصباح اليوم الخميس، بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، دقيقة حدادًا على أرواح الشهداء من الشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك تعبيرًا عن تضامن طلاب مصر مع القضية الفلسطينية التي كانت وستظل على رأس أولويات الدولة المصرية.

وأكد الدكتور رضا حجازي أن الوزارة تضع القضية الفلسطينية واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني على رأس جهود التوعية التي تقدمها لأبنائها الطلاب، مضيفًا أن وزارة التربية والتعليم، طلابا ومعلمين، تقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية في جميع القرارات التي تتخذها حفاظا على السيادة المصرية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.