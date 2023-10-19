أسعار الذهب بداية تعاملات اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023

سجلت أسعار الذهب في مصر، ارتفاعا ملحوظا في بداية تعاملات اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023، وذلك في محلات وأسواق الصاغة المصرية ، علي خلفية ارتفاعها بالبورصات العالمية متأثرة بما تشهدة المنطقة من توترات بسبب الحرب الاسراييلية علي فلسطين .

سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا و اقبالا في سوق الصاغة المصرية ، حوالي 2,355 جنيهًا للبيع و 2,375 جنيه للشراء.



وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة حوالي 2,691 جنيهات للبيع و 2,714 جنيهًا للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى حوالي 2,019 جنيهًا للبيع و 2,036 جنيهًا للشراء.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 14 حوالي 1,570 جنيهًا للبيع و 1,583 جنيهًا للشراء.

فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم إلى نحو 1017.75 جنيه للبيع، و1007.25 جنيه للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب ( و يزن حوالي 8 جرامات من الذهب ) لحوالي 18,840 جنيها للبيع و 19,000 جنيها للشراء. والأونصة حوالي 83,703 جنيها للبيع 84,414 جنيها للشراء.

وبلغ كيلو الذهب حوالي 2,691,429 جنيها للبيع، و 2,714,286 جنيه للشراء.



وعن طريقة احتساب المصنعية و الدمغة التي يتم اضافتها لاسعار الذهب، تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.



وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

عالميا ، ارتفعت أسعار الذهب في البورصات العالمية ، خلال تداولات أمس، وربحت أكثر من 15 دولاراً في المعاملات الفورية لتسجل أعلى مستوياتها منذ مطلع سبتمبر الماضي.

وقفز سعر أوقية الذهب عالميًا استمرارا لموجة ارتفاع قوية بدأت الأيام الماضية، إذ ارتفع بقوة إلى مستويات 1,949.51 دولار بعد 1,922.61 أمس .

وزاد المعدن الأصفر بنسبة 0.76% أو ما يعادل 15.2 دولار ليصل إلى 1937.62 دولار للأونصة.

وارتفعت عقود الذهب، تسليم ديسمبر 2023 بنسبة 0.75% أو ما يعادل 14.55 دولار لتصل إلى 1950.35 دولار للأونصة