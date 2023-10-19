الطيران الحربي الإسرائيلي يستهدف محيط مستشفى القدس ومقر الهلال الأحمر غرب غزة

قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، محيط مستشفى القدس، ومقر جمعية الهلال الأحمر، غرب مدينة غزة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان صحفي بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف منذ أكثر من نصف ساعة وحتى الآن محيط مستشفى القدس، ومقر الجمعية الرئيسي في حي تل الهوى غرب مدينة غزة.

وأضافت أن الاحتلال استهدف عدة مباني سكنية وشوارع رئيسية في محيط المكان.

وأشار البيان إلى أن القصف الإسرائيلي أدى إلى تطاير الشظايا إلى داخل المبنى الذي يحوي نازحين يزيد عددهم على 8000 شخص، إضافة إلى طاقم العمل في الجمعية.

وطالبت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، المجتمع الدولي، بضرورة توفير حماية عاجلة للمدنيين والطواقم الطبية.