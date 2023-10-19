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الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البيت الأبيض: التقييم الأمريكي يشير إلى عدم مسؤولية إسرائيل عن استهداف المستشفى بغزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، أن التقييم الأمريكي بخصوص قصف المستشفى المعمداني في غزة يشير إلى عدم مسؤولية إسرائيل عن استهداف المستشفى.

ومنذ قليل، تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي جو بايدن،الاتصال ركز على التباحث حول الوضع الإنساني في قطاع غزة وسبل تسهيل إنفاذ المساعدات الإنسانية  

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن تخصيص 100 مليون دولار مساعدات إنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأكد بايدن، أن إسرائيل وافقت على دخول مساعدات إلى غزة في أسرع وقت ممكن.

وتابع سنرسل مساعدات للمدنيين بغزة عبر مصر وطلبت من إسرائيل التعاون مع الصليب الأحمر لزيارة الرهائن.

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البيت الأبيض التقييم الأمريكي إسرائيل استهداف المستشفى بغزة
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