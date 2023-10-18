محمد صلاح: وحشية الاحتلال الإسرائيلي غاشمة تدمي القلوب

خرج النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، عن صمته منذ بداية عملية طوفان الأقصى، ودعم القضية الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي وعمليات القصف على قطاع غزة.

وأعلن محمد صلاح دعمه لفلسطين في ظل الحرب التي يشنها الكيان الصهيوني على قطاع غزة، مطالبًا بضرورة وقف تلك المجازر.

ونشر صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، مقطع فيديو يعبر من خلاله، عن عدم رضاه عن الأحداث الجارية التي يجريها الاحتلال الإسرائيلي من أعمال لا إنسانية على قطاع غزة في فلسطين.

وقال الفرعون المصري: «ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة».

وأضاف: «شهدنا في الأيام السابقة عنف شديد ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذ أسابيع. جميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها».

وتابع: «يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها، يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورا».

وشدد صلاح: «يمر سكان غزة بأوضاع مزرية بالأمس، شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى، يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورا».

وأتم محمد صلاح حديثه: «أناشد جميع قادة العالم للتكاتف معًا لمنع وقوع مزيد من المذابح للأبرياء. والإنسانية يجب أن تسود».

وكان محمد صلاح، أعلن دعمه للقضية الفلسطينية منذ أيام، بتبرعه لمؤسسة الهلال الأحمر المصري، لتوفير المساعدات للشعب الفلسطيني في غزة.